ЦБ РФ объяснил причину повышения ставки

Совет директоров Центрального банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых c 28 февраля 2022 года. В Центральном банке объяснили данную необходимость «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики.

«Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», - сообщает РБК слова представителя Центробанка России.

Сообщается, что резкое повышение ключевой ставки приведет к аналогичному увеличению процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

Ранее в Евросоюзе заявили о возможности сделок с Центральным банком России в случае необходимости. Отмечается, что «в отступлении от параграфа 4 компетентные органы могут авторизовать транзакцию при условии, что это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности Союза в целом или соответствующего государства-члена».