В ЕС заявили о возможности сделок с ЦБ РФ в случае необходимости

В случае «строгой необходимости» для обеспечения финансовой стабильности, властям стран ЕС могут разрешать транзакции с ЦБ РФ, сообщается в Официальном журнале ЕС.

«В отступлении от параграфа 4 компетентные органы могут авторизовать транзакцию при условии, что это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности Союза в целом или соответствующего государства-члена», - цитирует документ РИА Новости.

Сообщается, что решение вступает в силу с момента его публикации в журнале. О намерении предоставить такое разрешение государство ЕС обязано сразу же уведомить другие страны и Еврокомиссию.

Ранее Европейский союз запретил связанные с управлением резервами и активами Центрального банка Российской Федерации операции. Под запрет попадают активы или операции, производимые от имени или по поручению ЦБ.