МИД Белоруссии опубликовал фото зала для переговоров между Россией и Украиной
Переговоры должны начаться в ближайшие часы.
© Фото: belarusmfa, instagram
Министерство иностранных дел Республики Беларусь опубликовало фотографию подготовленного зала для предстоящих переговоров между Россией и Украиной. Сообщается, что ожидается прибытие делегаций.
«Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций», - сообщает МИД белорусской стороны в Instagram.
Также сообщалось, что делегация России ждет украинскую сторону для проведения переговоров в Белоруссии, в Гомельской области.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что от своих коллег. Он отметил, что перед этим состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером Украины Владимиром Зеленским.