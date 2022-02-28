МИД Белоруссии опубликовал фото зала для переговоров между Россией и Украиной

Министерство иностранных дел Республики Беларусь опубликовало фотографию подготовленного зала для предстоящих переговоров между Россией и Украиной. Сообщается, что ожидается прибытие делегаций.

«Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций», - сообщает МИД белорусской стороны в Instagram.

Также сообщалось, что делегация России ждет украинскую сторону для проведения переговоров в Белоруссии, в Гомельской области.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что от своих коллег. Он отметил, что перед этим состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером Украины Владимиром Зеленским.