Делегация РФ ждет украинскую сторону для проведения переговоров в Белоруссии
Сообщается, что встреча должна состояться в ближайшие часы.
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Российская делегация ожидает прибытия украинских коллег в Гомельскую область для проведения переговоров.
«Ждем начала переговоров, украинская делегация еще не приехала. Встреча должна состояться утром в понедельник в Гомельской области, в ближайшие часы», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что инициатором проведения встречи в Гомеле выступил Киев.
При этом Песков добавил, что мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, на время переговоров приостанавливаться не будут.