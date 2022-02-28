В стране и мире Делегация РФ ждет украинскую сторону для проведения переговоров в Белоруссии Алиса Кононенко Сообщается, что встреча должна состояться в ближайшие часы. © Фото: freepik.com Читайте нас на: Российская делегация ожидает прибытия украинских коллег в Гомельскую область для проведения переговоров. «Ждем начала переговоров, украинская делегация еще не приехала. Встреча должна состояться утром в понедельник в Гомельской области, в ближайшие часы», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что инициатором проведения встречи в Гомеле выступил Киев. При этом Песков добавил, что мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, на время переговоров приостанавливаться не будут. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика