Песков рассказал, как Украина согласилась на переговоры в Гомеле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская делегация выдвинулась на переговоры с Россией в Гомельскую область. По словам представителя Кремля, российская сторона готова и ждет дальнейших шагов от своих коллег.

Песков отметил, что перед этим состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером Украины Владимиром Зеленским. После этого Лукашенко обратился к главе РФ Владимиру Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию, так как от украинской стороны были получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область.

«Российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев», - подытожил Песков, передает «Интерфакс».

Кроме того, Дмитрий Песков рассказал, что Киев сам предложил Гомель в качестве места для переговоров с Москвой. Представитель Кремля обратил внимание, что в этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения российской спецоперации, приостановлены не будут.

Ранее сообщалось, что украинская делегация едет на переговорный процесс с российской стороной в Гомель. Об этом заявил Национальный пресс-центр Белоруссии, ссылаясь на общественного деятеля Юрия Воскресенского.

До этого глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия будет ждать ответа от украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00. Однако к заявленному часу не последовало никакого ответа от украинских коллег.

В состав российской делегации, прибывшей на переговоры, входят представители администрации президента, МИД, министерства обороны и других российских ведомств.