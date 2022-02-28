В РСТ сообщили о маршрутах вывоза российских туристов в страну

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что туристов из России, застрявших в европейских городах, будут вывозить на родину через третьи страны. В частности речь идет о Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Египте.

«Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны», - сказал представитель РСТ в комментарии РИА Новости.

Представитель Российского союза туриндустрии сообщил, что туристические операторы совместно с Ростуризмом решают вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около двух сотен из португальской Мадейры.

Он отметил, что российские туристы заняли выжидательную позицию в связи с нестабильной ситуацией в мире и продажи туристических путевок существенно сократились. На международные поездки существенно влияет волатильность курса валют, ведущая к подорожанию путевок.

Немногим ранее, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала о нахождении за рубежом порядка 150 тысяч туристов из России. А на направлении с вылетом из Европы и Карибские стран, США и других - более 27 тысяч.

Также стало известно, что Европейский союз согласовал решение о закрытии всего воздушного пространства европейского сообщества для российских авиаперевозчиков. Так, под запрет попадают даже косвенно относящиеся к воздушным перевозчикам, «контролируемые любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом».