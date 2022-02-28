АТОР: более 150 тысяч туристов из РФ могут находиться за рубежом

За рубежом могут находиться более 150 тысяч туристов из РФ. Об этом пишут в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По подсчетам Аналитической службы АТОР, всего за рубежом может находиться сейчас свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, Карибские страны, США и др.) - более 27 тысяч», - говорится в заявлении организации.

В сообщении говорится, что туроператорам понадобится помощь в вывозе туристов. Придется прибегнуть к помощи таких регуляторов как Ростуризм и Минтранс России.

Согласно заявлению, в Минтрансе состоится совещание по критической ситуации, в ходе которого будут решаться вопросы вывоза туристов из закрытых стран. По имеющейся информации, с некоторыми странами ЕС есть возможность достигнуть договоренности о предоставлении разовых коридоров для «гуманитарных рейсов».



Ранее в совместном заявлении Росавиации и Ростуризма говорилось об организации вывоза граждан РФ из Европы. Российские авиакомпании готовы доставить российских пассажиров домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу.