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Россия организует вывоз граждан РФ из Европы

Игнат Далакян
01:04 28.02.2022
Согласно совместному заявлению ведомств, авиакомпании РФ вернут пассажиров на родину при гибком подходе авиавластей стран, закрывших воздушное пространство для России.
Россия организует вывоз граждан РФ из Европы
© Фото: Pixabay
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Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан России из Европы домой. Об этом говорится в совместном заявлении Росавиации и Ростуризма.

Согласно заявлению, у граждан РФ могут возникать трудности с возвращением домой в связи с частичным закрытием воздушного пространства над странами ЕС. Однако, вскоре будет сформирован график рейсов.

«Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу», - передает ТАСС заявление.

Ранее в ЕС заявили, что в рамках новых санкций против РФ, будет введен запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиаперевозчикам.

В ответ на ограничения воздушного пространства Западом, российская компании «Аэрофлот» приостановит с 28 февраля все авиарейсы в Европу.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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