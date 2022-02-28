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Евросоюз согласовал отключение российских банков от SWIFT

Игнат Далакян
03:20 28.02.2022
По итогам экстренной видеоконференции глав МИД 27 стран ЕС было принято решение об отключении ряда российских банков от SWIFT, а также полное закрытие воздушного пространства ЕС для России.
Евросоюз согласовал отключение российских банков от SWIFT
© Фото: swiftcommunity, Twitter
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Европейский союз согласовал отключение ряда банков России от платежной системы SWIFT. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.

«Мы исключаем ряд российских банков из SWIFT. Такая мера может быть принята только в координации с другими странами. Мы достигли этого соглашения», - передает слова Борреля ТАСС.

Также, главы МИД 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для российских самолетов. Как отмечает Боррель, ни один российский самолет не сможет взлетать с европейских аэродромов или садиться на них.

Помимо этого, Боррель заявил, что Европейский союз собирается поставить Украине боевые самолеты.

Ранее глава дипломатии Евросоюза заявлял о заморозке около половины финансовых резервов ЦБ РФ. По его мнению, такая мера окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Европу и США за введенные в отношении РФ санкции. Недружественные шаги Запада связаны со спецоперацией Вооруженных сил РФ по защите жителей Донбасса, о которой утром 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. 

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