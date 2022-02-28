Председатель ЕК заявила, что страны ЕС хотят вступления Украины в Евросоюз

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз и Украина тесно сотрудничают по различным вопросам. По ее словам, Украину хотят видеть в составе Евросоюза в будущем.

«У нас с Украиной процесс, например, интегрирование украинского рынка в наш единый рынок, у нас очень тесное сотрудничество, например, по электросети, множество тем, по которым мы работаем тесно... они - одни из нас, мы хотим, чтобы они были с нами», - передает РИА Новости слова фон дер Ляйен.

Ранее в Евросоюзе заявили, что собираются предоставить Украине летальные вооружения на 450 млн евро. Как сообщили в ЕС, сообщество также выделит дополнительно 50 млн евро на нелетальное оружие и топливо.



До этого президент Украины Владимир Зеленский призывал принять страну в Евросоюз. Такое заявление он сделал после переговоров с Шарлем Мишелем, главой Европейского совета.