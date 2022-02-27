Евросоюз предоставит Украине летальные вооружения на 450 млн евро

Руководители МИД стран Евросоюза согласовали предоставление Украине летальное оружие на сумму 450 млн евро. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] еще 50 млн евро на нелетальное оружие топливо и средства защиты», - передает слова Борреля агентство ТАСС.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее ЕС заявил о полном закрытии воздушного пространства для российских самолетов. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, запрет касается всех самолетов, в том числе и частных.