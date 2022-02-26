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Зеленский призвал принять Украину в Евросоюз

Анна Касаткина
12:02 26.02.2022
Президент Украины добавил, что обсудил с главой Евросовета дальнейшую действенную помощь стране.
Зеленский призвал принять Украину в Евросоюз
© Фото: Grégory ROOSE, Pixabay
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что настал решающий момент для принятия решения о членстве страны в Евросоюзе. Такое заявление он сделал после переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС», - написал украинский лидер в Twitter.

Он добавил, что обсудил с Мишелем дальнейшую действенную помощь Украине.

Верховная рада в феврале 2019 года одобрила поправки к Конституции Украины, которые закрепили стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО. В октябре прошлого года Зеленский отмечал, что спрашивать Евросоюз о принятии Украины в его состав «бессмысленно», так как проблема заключается не в позиции властей ЕС, а в отдельных странах, которые не одобрят такое решение.

Россия утром 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита Донбасса, Россия также стремится к демилитаризации страны.

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