«Аэрофлот» объявил о приостановке всех европейских рейсов
Авиаперевозчик временно останавливает рейсы по европейским маршрутам с понедельника.
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Все авиарейсы в Европу российской компании «Аэрофлот» будут приостановлены с понедельника, 28 февраля. Такие меры связаны с введенными Западом ограничениями воздушного пространства.
Соответствующая информация сообщается пресс-службой перевозчика. Остановка европейских маршрутов, как указывает ТАСС, будет считаться актуальной до последующего уведомления.
Ранее Европейский Союз объявил о полном закрытии воздушного пространства для самолетов из Российской Федерации. Данный запрет касается всех российских воздушных судов, включая частные самолеты.