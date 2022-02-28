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«Аэрофлот» объявил о приостановке всех европейских рейсов

Анна Берестовая
00:46 28.02.2022
Авиаперевозчик временно останавливает рейсы по европейским маршрутам с понедельника.
«Аэрофлот» объявил о приостановке всех европейских рейсов
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Все авиарейсы в Европу российской компании «Аэрофлот» будут приостановлены с понедельника, 28 февраля. Такие меры связаны с введенными Западом ограничениями воздушного пространства.

Соответствующая информация сообщается пресс-службой перевозчика. Остановка европейских маршрутов, как указывает ТАСС, будет считаться актуальной до последующего уведомления.

Ранее Европейский Союз объявил о полном закрытии воздушного пространства для самолетов из Российской Федерации. Данный запрет касается всех российских воздушных судов, включая частные самолеты.

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