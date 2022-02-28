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Мэр Житомира: силовики будут стрелять в мародеров на месте

Игнат Далакян
01:38 28.02.2022
По словам мэра, украинские силовые структуры получили приказ не задерживать мародеров, а стрелять в них на месте.
Мэр Житомира: силовики будут стрелять в мародеров на месте
© Фото: Національна поліція України, facebook
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Мэр украинского города Житомир Сергей Сухомлин заявил, что городские силовые структуры получили приказ стрелять на месте в мародеров. 

«В районе Крошни задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародеров», - передает слова мэра Житомира ТАСС.

Ранее Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что националисты батальона «Азов»* обстреляли из ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град» населенный пункт Сартана в пригороде Мариуполя.

До этого Минобороны РФ сообщило об убийстве националистами четырех украинских офицеров в Северодонецке. Также официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ начали применять боеприпасы с фосфором в пригородах Киева.


*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - запрещенная в России организация.

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