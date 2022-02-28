Мэр Житомира: силовики будут стрелять в мародеров на месте
Мэр украинского города Житомир Сергей Сухомлин заявил, что городские силовые структуры получили приказ стрелять на месте в мародеров.
«В районе Крошни задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародеров», - передает слова мэра Житомира ТАСС.
Ранее Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что националисты батальона «Азов»* обстреляли из ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град» населенный пункт Сартана в пригороде Мариуполя.
До этого Минобороны РФ сообщило об убийстве националистами четырех украинских офицеров в Северодонецке. Также официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ начали применять боеприпасы с фосфором в пригородах Киева.
*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - запрещенная в России организация.