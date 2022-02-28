Мэр Житомира: силовики будут стрелять в мародеров на месте

До этого Минобороны РФ сообщило об убийстве националистами четырех украинских офицеров в Северодонецке. Также официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ начали применять боеприпасы с фосфором в пригородах Киева.

«В районе Крошни задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародеров», - передает слова мэра Житомира ТАСС.

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