Армия МО РФ: националисты убили четырех украинских офицеров в Северодонецке Ранее официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ начали массовое применение боеприпасов с фосфором в пригородах Киева. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга завил, что заградотряды националистов убили четырех украинских офицеров в Северодонецке Луганской области. «В Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты четыре офицера ВСУ», - подчеркнул Конашенков. Ранее официальный представитель МО РФ заявил, что подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов с фосфором в пригородах Киева. По словам Игоря Конашенкова, Вооруженные силы Украины используют 122 миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град», еще советского производства. Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции Организации Объединенных Наций «О негуманном оружии» 1980 года, отметили в российском оборонном ведомстве. Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика