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Националисты «Азова»* обстреляли из «Градов» пригород Мариуполя

20:33 27.02.2022
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной.
Националисты «Азова»* обстреляли из «Градов» пригород Мариуполя
© Фото: mariupolrada.gov.ua
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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что националисты батальона «Азов»* обстреляли из ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град» населенный пункт Сартана в пригороде Мариуполя.

«Перед украинскими боевиками стоит задача нанести максимальные потери гражданскому населению. Сегодня днем, отступающие националисты "Азова"* обстреляли из ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" населенный пункт Сартана», - сообщил Басурин.

По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Басурин подчеркнул, что артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов ДНР.

«В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Один гражданский получил ранения. Повреждены 11 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры», - отметил Басурин.

В четверг, 24 февраля, Владимир Путин во время телеобращения заявил о начале специальной операции по защите народных республик Донбасса. Президент РФ призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Позднее в Минобороны РФ обратили внимание, что ВС РФ не наносят удары по городам Украины. 

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - запрещенная в России организация.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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