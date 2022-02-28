В стране и мире В Кремле считают, что у Мединского есть все качества для ведения переговоров с Украиной © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Кремле считают, что у Мединского есть все качества для ведения переговоров с Украиной В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика