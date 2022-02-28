Мединский заявил о готовности вести переговоры с Украиной столько, сколько потребуется

Россия заинтересована в том, чтобы быстро выйти на договоренности с Украиной и остановить гибель людей на территории этой страны, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

«Поскольку каждый час продолжения конфликта - погибшие украинские граждане, украинские солдаты, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть, безусловно, в интересах обеих сторон», - заявил Мединский журналистам.

По словам главы российской делегации, приезд делегации из Украины ожидается через час в связи с «очень сложной логистикой».

«Соответственно, в 12 сядем за стол переговоров», - резюмировал Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что в связи с нежеланием Киева двигаться напрямую в Гомель по кратчайшей дороге, был выбран круговой путь через Польшу и «Варшавский мост» в Бресте.