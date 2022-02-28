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Аналитик объяснил, чего ждать россиянам при повышении ключевой ставки до 20% годовых

Светлана Иванова
12:55 28.02.2022
При росте ставки растет стоимость кредитов, растет ставка по депозитам, сообщил специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Повышение ключевой ставки до 20% связано с тем, что Банк России пытается поддержать финансовую систему страны и курс рубля. Действия регулятора направлены на предупреждение более глобальных потрясений. Об этом «Звезде» рассказал финансовый аналитик Сергей Макаров.

Он добавил, что в 2014 году Банк России предпринимал почти такие же действия и поднимал ставку до 17%.

«Сейчас в целом они действуют по тому же сценарию, поэтому это можно считать в данный момент оправданным, хотя и значительно превышающим те прогнозы, которые были.  То есть были ожидания, что ставка может быть поднята там на два-три процентных пункта, но на данный момент действия более резкие», - указал специалист.

Он добавил, что при росте ставки растет стоимость кредитов, растет ставка по депозитам.

С 28 февраля ключевую ставку в РФ подняли на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. В Центробанке считают, что мера «позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

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