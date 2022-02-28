Колонны рвутся вперед: кадры продвижения наступающих подразделений ДНР

«Звезда» публикует кадры движения военных колонн Донецкой Народной Республики. Ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что подразделения ДНР продвинулись еще на 19 километров.

Он также сообщил о взятии под контроль населенного пункта Новый Айдар и полной блокировке Волновахи. Вооруженные силы России, в свою очередь, взяли под контроль города Бердянск и Энергодар.

Также официальный представитель Минобороны заявил о завоевании господства в воздухе над всей территорией Украины. Конашенков подчеркнул, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным объектам, а гражданскому населению ничего не угрожает.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов