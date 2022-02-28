В МО РФ сообщили о продвижении ВС ДНР еще на 19 километров в ходе наступления

В Минобороны России сообщили о продвижении подразделений Донецкой Народной Республики в ходе наступления против украинских частей. Об этом сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 километров», - отметил Конашенков.

Игорь Конашенков уточнил, что подразделения ДНР взяли под контроль населенный пункт Новый Айдар и полностью блокировали Волноваху. Вооруженные силы России, в свою очередь, взяли под контроль города Бердянск и Энергодар.

Также Конашенков заявил о завоевании господства в воздухе над всей территорией Украины. При этом он заметил, что за последние сутки уничтожено восемь украинских боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе.

Также в оборонном ведомстве России обозначили безопасное направление для эвакуации мирных жителей Киева.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов