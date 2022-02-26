Минобороны РФ: националисты на Украине применяют тактику сирийских террористов

Украинские националисты используют ту же тактику, что и террористы в Сирийской Арабской Республике, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Речь идет о применении транспортных средств, на которых устанавливаются ударные средства - так называемые «бандер-автомобили».

«Националистические батальоны применяют так называемые “бандер-автомобили”, которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии», - заявили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, Конашенков отметил, что Киев лжет о том, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в жилых районах городов.

«Повторим, - делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы», - отметил официальный представитель МО РФ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Позднее в Минобороны РФ обратили внимание, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по городам Украины. По информации МО РФ, на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.