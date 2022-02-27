В Белоруссии открылись участки для голосования на референдуме по конституции

В Белоруссии начался референдум по внесению поправок в конституцию республики. Утром 27 февраля открылись 5510 участков, сообщает «Белта».

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения конституции? Поставить свою отметку граждане Белоруссии должны будут в одном из двух квадратов: «за» или «против».

Отмечается, что участки для голосования будут открыты с 08:00 до 20:00. Референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие более половины белорусов, обладающих правом голоса.

За рубежом власти Белоруссии решили не открывать участки для голосования, объяснив это тем, что не смогут обеспечить достаточный уровень безопасности из-за пандемии коронавируса.

Ранее Александр Лукшенко заявлял, что принятие изменений в конституцию – это залог упорядоченного движения Белоруссии вперед. Но, по словам президента республики, перераспределение полномочий и создание новой структуры не являются главным смыслом новой конституции.