Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белоруссии открылись участки для голосования на референдуме по конституции

Иван Линдеманн
09:51 27.02.2022
Референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие более половины белорусов, обладающих правом голоса.
В Белоруссии открылись участки для голосования на референдуме по конституции
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Читайте нас на:

В Белоруссии начался референдум по внесению поправок в конституцию республики. Утром 27 февраля открылись 5510 участков, сообщает «Белта».

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения конституции? Поставить свою отметку граждане Белоруссии должны будут в одном из двух квадратов: «за» или «против».

Отмечается, что участки для голосования будут открыты с 08:00 до 20:00. Референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие более половины белорусов, обладающих правом голоса.

За рубежом власти Белоруссии решили не открывать участки для голосования, объяснив это тем, что не смогут обеспечить достаточный уровень безопасности из-за пандемии коронавируса.

Ранее Александр Лукшенко заявлял, что принятие изменений в конституцию – это залог упорядоченного движения Белоруссии вперед. Но, по словам президента республики, перераспределение полномочий и создание новой структуры не являются главным смыслом новой конституции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:37 В стране и мире
Видео
В ДНР сообщили, что украинские нацформирования захватили около 20 автомобилей Миссии ОБСЕ
09:13 Армия
Видео
Боевые вертолеты Минобороны показали свою работу в спецоперации на Украине
05:47 В стране и мире
Mastercard заблокировал ряду финансовых учреждений доступ к платежной сети
07:20 В стране и мире
Посол Антонов назвал «враждебным выпадом» высылку российских дипломатов из ООН
07:26 В стране и мире
Небензя призвал ООН отреагировать на размещение ударных вооружений в жилых кварталах Украины
Популярное
Видео
В ДНР сообщили, что украинские нацформирования захватили около 20 автомобилей Миссии ОБСЕ
Видео
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила 6 колонн бронетехники ВСУ
Видео
Минобороны показало, как вертолеты ВС РФ поражают цели в ходе спецоперации на Украине
Шойгу доложил Путину, что РВСН, СФ, ТОФ и дальняя авиация приступили к дежурству усиленным составом
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Видео
В МО РФ заявили о завоевании господства в воздухе над всей территорией Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.