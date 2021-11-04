Лукашенко назвал дату референдума по конституции Белоруссии

Референдум по конституции Белоруссии состоится в феврале 2022 года. Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

И президент Белоруссии, и президент России участвуют во встрече по видеосвязи.

«Совсем недавно в России была проведена конституционная реформа, и намечены грандиозные планы переобустройства и устройства России. То же самое и Беларусь - готовится провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале мы проведем соответствующий референдум и примем новую конституцию. Именно в этом залог нашего движения вперед, упорядоченного движения», - отметил белорусский лидер.

Также Лукашенко сказал, что Москва и Минск сейчас приступают к перезагрузке совместного экономического пространства. Стороны будут внедрять современные технологии, стили и методы принятия решений. Результатом этого должно стать формирование качественно новой среды оборота товаров и услуг, создание объединенных отраслевых рынков.