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Лукашенко назвал дату референдума по конституции Белоруссии

Иван Линдеманн
17:50 04.11.2021
Также президент Белоруссии заявил, что Москва и Минск сейчас приступают к перезагрузке совместного экономического пространства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Референдум по конституции Белоруссии состоится в феврале 2022 года. Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

И президент Белоруссии, и президент России участвуют во встрече по видеосвязи.

«Совсем недавно в России была проведена конституционная реформа, и намечены грандиозные планы переобустройства и устройства России. То же самое и Беларусь - готовится провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале мы проведем соответствующий референдум и примем новую конституцию. Именно в этом залог нашего движения вперед, упорядоченного движения», - отметил белорусский лидер.

Также Лукашенко сказал, что Москва и Минск сейчас приступают к перезагрузке совместного экономического пространства. Стороны будут внедрять современные технологии, стили и методы принятия решений. Результатом этого должно стать формирование качественно новой среды оборота товаров и услуг, создание объединенных отраслевых рынков.

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