Лукашенко назвал главные изменения в белорусской конституции

Референдум по новой конституции Белоруссии власти рассчитывают провести в конце февраля 2022 года. Об этом заявил Александр Лукашенко.

«Если не начнется война», - уточнил он.

Также в интервью РИА Новости Лукашенко сказал, что введение «какого-то чрезвычайного положения» - это что-то из области фантастики.

«Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы запланировали, удастся провести", - добавил белорусский лидер.

Проект новой конституции республики, по словам Лукашенко, будет опубликован до Нового года.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что перераспределение полномочий и создание новой структуры не являются главным смыслом новой конституции.

Ранее в ходе переговоров с Владимиром Путиным Лукашенко говорил, что принятие нового основного закона - это залог упорядоченного движения вперед.