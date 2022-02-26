Facebook запретила рекламу и монетизацию российских государственных СМИ
Социальная сеть Facebook в связи с ситуацией вокруг Украины запрещает российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе. Об этом заявил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.
Он отметил, что в компании внимательно следят за ситуацией на Украине.
«Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира», - написал Глейхер у себя в аккаунте в Twitter.
Соцсеть также продолжает помечать государственные СМИ РФ, добавил Глейхер.
Facebook ранее ограничил в социальной сети страницы телеканала «Звезда», РИА Новости и ряда других СМИ. В связи с этим Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. В ведомстве заявили, что соцсеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека и прав и свобод россиян.
Вице-президент Meta (материнская организация социальных сетей Facebook и Instagram, мессенджера WhatsApp) Ник Клегг заявил, что американская компания отказалась выполнять требование российских властей по поводу снятия ограничений с аккаунтов российских СМИ.