Facebook запретила рекламу и монетизацию российских государственных СМИ

Социальная сеть Facebook в связи с ситуацией вокруг Украины запрещает российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе. Об этом заявил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Он отметил, что в компании внимательно следят за ситуацией на Украине.

«Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира», - написал Глейхер у себя в аккаунте в Twitter.

Соцсеть также продолжает помечать государственные СМИ РФ, добавил Глейхер.

Facebook ранее ограничил в социальной сети страницы телеканала «Звезда», РИА Новости и ряда других СМИ. В связи с этим Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. В ведомстве заявили, что соцсеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека и прав и свобод россиян.

Вице-президент Meta (материнская организация социальных сетей Facebook и Instagram, мессенджера WhatsApp) Ник Клегг заявил, что американская компания отказалась выполнять требование российских властей по поводу снятия ограничений с аккаунтов российских СМИ.