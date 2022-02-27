Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДНР предположили, когда у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы

Иван Линдеманн
07:47 27.02.2022
По словам героя ДНР Ахры Авидзбы, складов у Вооруженных сил Украины уже нет.
В ДНР предположили, когда у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
Читайте нас на:

Через неделю у Вооруженных сил Украины в Донбассе закончатся боеприпасы. С таким заявлением выступил герой ДНР Ахра Авидзба. По его словам, складов у ВСУ уже нет.

«Поэтому боеприпасы у них закончатся, что они будут делать? Начнут, как в Дебальцево, в шесть утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдем», - сказал он РИА Новости.

Также он назвал глупой идею вести активное наступление.

Сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы Народной милиции освобождают города и села республики, а также водружают на зданиях российский триколор. По его словам, в ближайшее время они займутся восстановлением ЛНР и обеспечат нормальные условия жизни для граждан.

Напомним, что 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ объяснил, что Москве не оставили другого выбора. В этот же день, по данным Минобороны РФ, силы Донецкой и Луганской народных республик прорвали оборону Украины в Донбассе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:45 В стране и мире
СМИ: в SWIFT заявили, что готовятся исполнить решение об отключении российских банков
06:40 В стране и мире
Трамп заявил, что Путин переиграл Байдена в ситуации вокруг Украины
04:10 В стране и мире
В МИД Кубы заявили, что к ситуации на Украине привело расширение НАТО на восток
03:27 В стране и мире
Премьер-министр Украины поблагодарил Запад за санкции против России
01:34 В стране и мире
Россия закрыла свое небо для самолетов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.