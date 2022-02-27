В ДНР предположили, когда у ВСУ в Донбассе закончатся боеприпасы

Через неделю у Вооруженных сил Украины в Донбассе закончатся боеприпасы. С таким заявлением выступил герой ДНР Ахра Авидзба. По его словам, складов у ВСУ уже нет.

«Поэтому боеприпасы у них закончатся, что они будут делать? Начнут, как в Дебальцево, в шесть утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдем», - сказал он РИА Новости.

Также он назвал глупой идею вести активное наступление.

Сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы Народной милиции освобождают города и села республики, а также водружают на зданиях российский триколор. По его словам, в ближайшее время они займутся восстановлением ЛНР и обеспечат нормальные условия жизни для граждан.

Напомним, что 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ объяснил, что Москве не оставили другого выбора. В этот же день, по данным Минобороны РФ, силы Донецкой и Луганской народных республик прорвали оборону Украины в Донбассе.