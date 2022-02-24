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В Минобороны РФ сообщили о прорыве обороны Украины в Донбассе силами ЛНР и ДНР

13:08 24.02.2022
По словам Игоря Конашенкова, в настоящее время группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Силы Донецкой и Луганской народных республик прорвали оборону Украины в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил, что утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии Вооруженных сил Украины на территорию республик провели мобилизацию и создали группировки войск.

«В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ», - заявил он.

По словам Конашенкова, в настоящее время группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.

«Подразделения ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик», - сообщил Конашенков.

По его словам, ВС России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали.

Также он рассказал, что украинские спецслужбы готовят провокации по лекалам «Белых касок». Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные украинским спецслужбам Telegram-каналы и соцсети.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В ответ на Украине ввели военное положение. Позднее Владимир Зеленский сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов

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