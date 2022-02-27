Глава ЛНР рассказал об освобождении республики силами Народной милиции

Силы Народной милиции ЛНР освобождают города и села республики, а также водружают на зданиях российский триколор. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в ближайшее время милиция займется восстановлением ЛНР и обеспечит нормальные условия жизни для граждан.

«Спустя восемь долгих, тяжелых лет мы начинаем объединять наших людей, спасая их от преступного киевского режима», - говорится в обращении Пасечника, опубликованном на его сайте.

В четверг, 24 февраля, силы Донецкой и Луганской народных республик прорвали оборону Украины в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны России. Этой ночью на нефтебазе в Ровеньках в ЛНР загорелась нефтебаза.