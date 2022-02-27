Сильнейший пожар вспыхнул после взрыва на нефтебазе в ЛНР

На нефтебазе в Ровеньках в Луганской народной республике полыхает нефтебаза. Об инциденте сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

«В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, в результате чего произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива», - приводит РИА Новости сообщение местного правительства.

Это уже второй взрыв на нефтебазе. Первый произошел в минувшую субботу. В результате пострадали люди, их количество и состояние здоровья остается неизвестным.

Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а позже заключил с их главами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Позже ДНР и ЛНР обратились к Кремлю с просьбой помочь в отражении атака ВСУ. Рано утром, 24 февраля, Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью, подчеркнул президент, является демилитаризация и денацификация Украины.