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Сильнейший пожар вспыхнул после взрыва на нефтебазе в ЛНР

Ян Брацкий
05:26 27.02.2022
В настоящий момент подразделения спасателей и пожарных пытаются локализовать возгорание, тушение осложняется большим объемом горящего топлива.
Сильнейший пожар вспыхнул после взрыва на нефтебазе в ЛНР
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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На нефтебазе в Ровеньках в Луганской народной республике полыхает нефтебаза. Об инциденте сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

«В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, в результате чего произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива», - приводит РИА Новости сообщение местного правительства. 

Это уже второй взрыв на нефтебазе. Первый произошел в минувшую субботу. В результате пострадали люди, их количество и состояние здоровья остается неизвестным.

Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а позже заключил с их главами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Позже ДНР и ЛНР обратились к Кремлю с просьбой помочь в отражении атака ВСУ. Рано утром, 24 февраля, Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью, подчеркнул президент, является демилитаризация и денацификация Украины.

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