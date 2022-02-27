СМИ: в SWIFT заявили, что готовятся исполнить решение об отключении российских банков

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT готовится исполнить решение стран Европы о санкциях против российских банков. Об этом сообщает телеканал NBC.

В своем заявлении SWIFT указывает, что взаимодействует с европейскими властями и выясняет детали об организациях, в отношении которых применяются новые санкции. Система готовится исполнить решение Европы после «правового распоряжения».

Ранее в кабмине Германии сообщили, что все банки РФ, которые попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские кредитные организации, будут исключены из системы SWIFT.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.

В частности, Евросоюз объявил о санкциях, которые затронут 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, включая оборонные.