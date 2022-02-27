Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: в SWIFT заявили, что готовятся исполнить решение об отключении российских банков

Анна Касаткина
06:45 27.02.2022
Система взаимодействует с европейскими властями и выясняет детали об организациях, в отношении которых применяются новые санкции.
СМИ: в SWIFT заявили, что готовятся исполнить решение об отключении российских банков
© Фото: SWIFT, Facebook
Читайте нас на:

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT готовится исполнить решение стран Европы о санкциях против российских банков. Об этом сообщает телеканал NBC.

В своем заявлении SWIFT указывает, что взаимодействует с европейскими властями и выясняет детали об организациях, в отношении которых применяются новые санкции. Система готовится исполнить решение Европы после «правового распоряжения».

Ранее в кабмине Германии сообщили, что все банки РФ, которые попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские кредитные организации, будут исключены из системы SWIFT.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.

В частности, Евросоюз объявил о санкциях, которые затронут 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, включая оборонные.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:45 В стране и мире
СМИ: в SWIFT заявили, что готовятся исполнить решение об отключении российских банков
06:40 В стране и мире
Трамп заявил, что Путин переиграл Байдена в ситуации вокруг Украины
04:10 В стране и мире
В МИД Кубы заявили, что к ситуации на Украине привело расширение НАТО на восток
03:27 В стране и мире
Премьер-министр Украины поблагодарил Запад за санкции против России
01:34 В стране и мире
Россия закрыла свое небо для самолетов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.