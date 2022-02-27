«Красивое кино»: как прошла премьера фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» в Нижнем Новгороде

В России одним из лидеров кинопроката среди отечественных картин стала лента Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Фильм о советских футболистах, которые в 1945-ом году приехали в Лондон, чтобы сыграть с английскими клубами. Свободных кресел практически, нет. Перед показом несколько слов о фильме сказал сам автор. Режиссер картины Алексей Пиманов вышел на связь со зрительским залом.

«Я очень жалею, что не попал сегодня на премьеру в чудесный и любимый мной город Нижний Новгород. Параллельно с кино я руковожу медиа-холдингом "Красная Звезда". И сами понимаете, что в эти дни не мог уехать из Москвы. Перед нами стоят определенные задачи. Вы сейчас будете смотреть красивое, светлое, доброе кино. Мы таким его и собирались снять. Мы сразу сказали, что собирались снять красивое кино», - обратился к зрителям режиссер кинокартины.

Красота фильма в удивительной истории, основанной на реальных событиях. О том, как советские футболисты московского «Динамо» покорили миллионы сердец в ноябре 1945-го сокрушительной победой сразу в нескольких матчах. Послевоенное турне по Великобритании прославило наших спортсменов. Ведь тогда мир знал лишь о советских солдатах, а о советском футболе - не слышал. Зрителя погружают в атмосферу той поры деталями. Та же одежда на актерах в кадре - сшитая по лекалам середины прошлого века.

«Очень помог Чеховский метод - от внешнего к внутреннему. Когда привезли костюмы из Германии. Пальто 39-го года с тобой что-то происходит», - призналась актриса Алена Коломина.

Четыре матча против легендарных «Челси» и «Арсенала», «Рейнджерс» и «Кардифф Сити». Две ничьи и две победы. Тогда в послевоенном 45-ом после такого результата сложно было скрыть эмоции, но общаясь с зарубежными журналистами спортсмены проявили себя крайне сдержанно. За это британские газетчики окрестили наших футболистов «молчаливыми».

Зато они знали, что делать на футбольном поле. «Одиннадцать молчаливых мужчин» - первая в истории отечественного кинематографа лента, где в футбол играют без дублеров. У актеров не было других вариантов, кроме как соответствовать героям. Блистательная атака связки Боброва и Бескова, железная защита ворот Хомичем. Александр Алешкин, сыгравший нападающего Василия Карцева, попал в картину благодаря спортивной молодости. Он был бомбардиром Омского клуба «Энергия». В кастинге на роли футболистов принимали участие свыше 200 актеров.

«Я надеюсь, что в кадре мы четко дали понять, что актеры обращаются с мячом ничуть не хуже, чем настоящие футболисты», - выразил надежду актер Александр Алешкин.

После турне футболистов поэт Евгений Евтушенко напишет о важности хрипа, летящего к нам через Ла-Манш:

«Нас всех смотреть футбол ушами Вадим Синявский научил», - гласят известные строки.

Роль великого советского диктора в фильме исполнил Павел Крайнов. На подготовку к роли ушло полгода.

«У меня свой тембр, поэтому если я бы его копировал - была бы клоунада. Мы пытались сделать меня в предлагаемых обстоятельствах, но текст был адаптирован под то время. Он не современен, а ты его подаешь. Подачу мы постарались передать и мне кажется, что у нас это получилось», - сказал актер Крайнов.

В прокате «Одиннадцать молчаливых мужчин» чуть больше недели. Зрители уже составили рецензии, написали отзывы. Их легко найти в интернете, но сформировать собственное мнение можно только после похода в кино.