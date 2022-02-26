Германия одобрила экспорт своего оружия из Нидерландов на Украину

Германия одобрила передачу Украине 400 противотанковых орудий собственного производства из Нидерландов и девять гаубиц Д-30, а также боеприпасов из Эстонии. Об этом рассказали в немецком кабмине.

До этого Германия не разрешала поставлять оружие немецкого производства военным Украины. После обострения ситуации на Украине правительство ФРГ одобрило лишь отправку пяти тысяч касок, передает издание Bild.

«Правительство Германии сегодня также одобрило передачу 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов на Украину и девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов... из Эстонии на Украину», - сказано в сообщении.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что самолет с военной помощью из Латвии доставил на Украину боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о планах предоставить Украине вооружение. Он уточнил, что сумма поставляемого вооружения составит порядка 6,1 миллиона долларов США. Позднее министерство обороны Канады заявило, что направит Украине вооружение, «включающее в себя пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 миллиона патронов, снайперские винтовки».