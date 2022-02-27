За 11 дней из-за обстрелов ВСУ в ДНР погибли 15 мирных жителей

Пятнадцать мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за 11 дней эскалации. Еще 34 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает представительство республики в СЦКК.

«За 11 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 643 факта ведения огня, погибли 15 мирных жителей, из них трое в освобожденном НМ ДНР поселке Новогнатовка», - сказано в сообщении в Telegram-канале представительства.

Двое человек за последние сутки получили ранения разной степени тяжести, среди раненых 15-летний подросток.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ в субботу, 26 февраля, обстреляли воинскую часть вблизи станицы Должанской Ейского района Краснодарского края. В результате, трое военнослужащих ВС РФ получили ранения различной степени тяжести.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов