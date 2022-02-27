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Военнослужащие ВСУ обстреляли воинскую часть в Краснодарском крае

Виктория Ивашечкина
20:06 27.02.2022
В результате происшествия трое военнослужащих ВС РФ получили ранения различной степени тяжести.
Военнослужащие ВСУ обстреляли воинскую часть в Краснодарском крае
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
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Военнослужащие ВСУ в субботу, 26 февраля, обстреляли воинскую часть вблизи станицы станицы Должанской Ейского района Краснодарского края. Кроме того, украинские военнослужащие уничтожили две передвижные радиолокационные станции.

«В результате преступных действий трое военнослужащих ВС РФ получили ранения различной степени тяжести, военному имуществу Министерства обороны РФ причинен крупный ущерб», - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ, ч. 2 ст. 346 УК РФ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, Владимир Путин во время телеобращения заявил о начале специальной операции по защите народных республик Донбасса. Президент РФ призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. 

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева.

При этом их применение запрещено третьим протоколом Конвенции Организации Объединенных Наций «О негуманном оружии» 1980 года, отметили в российском оборонном ведомстве.

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