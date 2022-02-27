МО РФ сообщило об уничтожении 1067 военных объектов Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал, что ВС РФ с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины.

Среди уничтоженных объектов: 27 пунктов управления и узлов связи ВС Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 56 радиолокационных станций, уточнил Конашенков.

В воскресенье, 27 февраля, были уничтожены семь зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбито три ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» в пригородах Чернигова.

«С начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники», - подчеркнул Игорь Конашенков.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее Игорь Конашенков заявил, что подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева. По его словам, ВСУ используют 122 миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град», еще советского производства.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов