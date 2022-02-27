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МО РФ: подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов с фосфором в пригородах Киева

16:43 27.02.2022
Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года, отметили в российском оборонном ведомстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Oleksiynaumov at en.wikipedia, Wikimedia
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Подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель», - сказал он в ходе брифинга.

Официальный представитель МО заявил, что ВС использую 122 миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град», еще советского производства.

Применение данных боеприпасов, начиненных фосфором, запрещено третьим протоколом Конвенции Организации Объединенных Наций «О негуманном оружии» 1980 года, отметили в российском оборонном ведомстве

Напомним, что в четверг, 24 февраля, Владимир Путин во время телеобращения заявил о начале специальной операции по защите народных республик Донбасса. Президент РФ призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Позднее в Минобороны РФ обратили внимание, что ВС РФ не наносят удары по городам Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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