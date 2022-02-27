Армия МО РФ: подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов с фосфором в пригородах Киева Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года, отметили в российском оборонном ведомстве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Oleksiynaumov at en.wikipedia, Wikimedia Читайте нас на: Подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель», - сказал он в ходе брифинга. Официальный представитель МО заявил, что ВС использую 122 миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град», еще советского производства. Применение данных боеприпасов, начиненных фосфором, запрещено третьим протоколом Конвенции Организации Объединенных Наций «О негуманном оружии» 1980 года, отметили в российском оборонном ведомстве Напомним, что в четверг, 24 февраля, Владимир Путин во время телеобращения заявил о начале специальной операции по защите народных республик Донбасса. Президент РФ призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Позднее в Минобороны РФ обратили внимание, что ВС РФ не наносят удары по городам Украины. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика