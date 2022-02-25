Глава Еврокомиссии: санкции ЕС сделают невозможной модернизацию нефтепереработки в России

Новые антироссийские санкции Евросоюза должны затронуть сферу энергетики. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.

По словам чиновника, второй компонент нового пакета санкций ЕС призван «сделать невозможной» модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в России. По замыслу Евросоюза, это в перспективе должно лишить российское государство выгоды от продажи энергоносителей.

«Наш экспортный запрет ударит по нефти, делая невозможной для России модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов», - заявила Урсула фон дер Лейен на пресс-конференции после саммита ЕС.

Также стало известно, что Евросоюз в рамках новых санкций против РФ введет запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиаперевозчикам. По словам главы Еврокомиссии, данный шаг является очень важным, поскольку многие используемые в России пассажирские самолеты были произведены в США и Европе.