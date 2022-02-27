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Оглушающие взрывы: опубликованы кадры обстрела ВСУ, под который попали журналисты в Донбассе

18:13 27.02.2022
Российские журналисты снимали на видео жителей поселка, когда началась очередная атака.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опубликованы кадры обстрела украинскими военными поселка Николаевка в Донбассе. В частности, под обстрел ВСУ попали корреспонденты «Звезды». По словам Алексея Дегярева, журналисты снимали на видео жителей поселка, когда начался оглушающий обстрел. По его словам, в Николаевке периодически идет артиллеристский бой. Сам корреспондент в результате обстрела не пострадал.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения заявил о начале спецоперации по защите народных республик Донбасса. Российский глава призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие.

В воскресенье, 27 февраля, Владимир Путин приказал главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства. 

В этот же день в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева.

К слову, их применение запрещено третьим протоколом Конвенции Организации Объединенных Наций «О негуманном оружии» 1980 года, отметили в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Алексей Дегтярев

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