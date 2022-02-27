«Идет бой»: попавший под обстрел в Донбассе корреспондент «Звезды» рассказал о произошедшем

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев рассказал, как попал под обстрел украинских войск в Донбассе вместе с другими журналистами в Николаевке.

«Мы находились в Николаевке, уже в освобожденной Николаевке. Хочу сразу всех успокоить, что под обстрел мы, конечно, попали, но все остались живы. Никто не ранен», - сказал он.

Наш корреспондент рассказал, что журналисты снимали жителей поселка, когда начался обстрел. В настоящий момент он продолжается.

«Сам обстрел продолжается...Артиллеристский бой там периодически идет», - добавил Алексей Дегтярев.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, Владимир Путин во время телеобращения заявил о начале спецоперации по защите народных республик Донбасса. Президент РФ призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Позднее в Минобороны РФ обратили внимание, что ВС РФ не наносят удары по городам Украины.

В Минобороны РФ сообщали, что силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации развивают успех наступления на позиции вооруженных сил Украины.