В МИД РФ рассказали об ожиданиях от переговоров России и Украины

Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал «Звезде» подготовку к переговорам России и Украины в Белоруссии. По его словам, российская сторона ожидает рационального подхода украинских коллег к решению всех поставленных ранее вопросов.

«В первую очередь будем разговаривать о мире. Каким образом на Украину может придти мир. Главное условие - это выполнение тех требований, о которых говорил наш президент. Требования о демилитаризации, о денацификации. Это потребует определенных шагов со стороны украинских коллег. Будем надеяться, что они предоставят нам рациональный подход ко всем упомянутым вещам», - отметил Руденко.

Специальная военная операция по защите Донбасса и демилитаризации, а также денацификации Украины проходит по поручению президента России Владимира Путина с 24 февраля.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус страны. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, сообщил о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров. После этого, по словам пресс-секретаря президента РФ, украинская сторона «ушла со связи».

Переговоры обсуждались и 26 февраля, однако в итоге Киев от них отказался, заявил в Кремле. Подчеркивалось, что остановленное в ожидании переговоров продвижение ВС РФ было возобновлено.

В воскресенье, 27 февраля, российская делегация прибыла в Гомель для переговоров. В ее состав входят представители администрации президента, МИД, Министерства обороны и ряда других ведомств.

По последней информации, время, объявленное российской делегацией для ожидания переговоров с Украиной в белорусском Гомеле, истекло.