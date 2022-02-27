В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT

Передача финансовых сообщений при любом сценарии развития событий обеспечит российский аналог системы SWIFT. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

«Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», - говорится в сообщении ЦБ.

Центробанк на фоне угрозы новых санкций опубликовал обращение к населению России. Из него следует, что российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности бесперебойного функционирования.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России. Кроме того, в планах наложить запрет на использование активов на рынках союза российскими бизнесменами. Рассматривается также отключение РФ от системы всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.