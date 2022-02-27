Генпрокуратура предупредила, что помощь другому государству во вред РФ считается госизменой

Генпрокуратура России предупредила об ответственности за государственную измену в связи с проводящейся Вооруженными силами РФ операцией по защите ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

«Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству... направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)», - заявили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что тоже самое относится к помощи международным либо иностранным организациям и их представителям.

За совершение указанного преступления гражданам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. По каждому факту будет дана правовая оценка, заключили в Генпрокуратуре.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

В воскресенье, 27 февраля, российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров, однако украинская сторона от них отказывается. Представители РФ сообщили, что будут ждать решения Киева по переговорам до 15.00 27 февраля.