Сборная Чехии отказалась играть против России в отборе ЧМ по футболу

Сборная Чехии по футболу отказалась играть возможный стыковочный матч против России в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года. Об этом говорится в сообщении Футбольной ассоциации Чехии (FACR).

«FACR единогласно одобрила решение о том, что сборная Чехии ни при каких условиях не будет играть в возможном матче против России в отборочном этапе чемпионата мира 2022 года», - говорится в заявлении.

Уточняется, что представители ассоциации проведут по этому вопросу переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерации футбола (FIFA).

Ранее от участия в матчах против России в отборе чемпионата мира отказались Польша и Швеция.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Многие западные страны осудили данное решение и предприняли в отношении РФ различные недружественные шаги. В частности, из России перенесли ряд международных спортивных мероприятий.