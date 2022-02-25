«Спорт должен объединять, но на практике другое»: в Петербурге отреагировали на перенос финала Лиги чемпионов

Санкт-Петербург был хорошо готов, чтобы принять финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, который должен был пройти 28 мая на стадионе «Газпром Арена». Об этом «Звезде» рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Он подчеркнул, что решение перенести матч из России во Францию продиктовано исключительно политическими мотивами.

«Конечно, это решение мотивировано исключительно политикой. Надо сказать, что часто мы слышим о том, что спорт должен быть вне политики, надо, наоборот, объединять людей, а не разобщать, но, к сожалению, на практике видим совсем другое», - сказал Пиотровский.

Он добавил, что средства, которые предназначались для соревнования в Санкт-Петербурге, будут направлены на финансирование детских спортивных школ. Речь идет о 288 миллионах рублей.

Ранее финал Лиги чемпионов перенесли из российской Северной столицы на стадион «Стад де Франс» в пригороде Парижа. Кроме того, все матчи под эгидой УЕФА вместо РФ и Украины пройдут на нейтральной территории. Решения продиктованы ситуацией на Украине.