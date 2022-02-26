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В РФС высказались об отказе Польши играть стыковой матч ЧМ-2022 против России

Иван Линдеманн
13:11 26.02.2022
Ранее президент Польского футбольного союза Чезаре Кулеша заявил, что национальная команда страны не будет принимать участие в полуфинальном стыковом матче с Россией из-за ситуации на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Golubovich, RussianLook, globallookpress
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре со «Звездой» оценил решение Польши отказаться от стыкового матча со сборной России за выход на ЧМ-2022.

«Надо, во-первых, исходить из того, что FIFA еще не объявила, где и когда состоится этот матч. Пока он стоит в календаре 24 марта в Москве. Других решений FIFA не принимала. В случае, если FIFA примет решение, аналогичное UEFA, и определит какой-то нейтральный город для проведения этого матча, и в случае, если Польша туда не поедет, то она получит техническое поражение со счетом 0:3», - объяснил он.

Ранее президент Польского футбольного союза Чезаре Кулеша заявил, что национальная команда страны не будет принимать участие в полуфинальном стыковом матче с Россией из-за ситуации на Украине. Накануне исполком UEFA принял решение проводить домашние матчи российских и украинских футбольных клубов на нейтральных полях.

По плану матч Россия - Польша должен пройти 24 марта. Победитель сыграет с сильнейшей командой пары Швеция - Чехия.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин объяснил, что Москве не оставили выбора. Сразу после этого страны Запада друг за другом стали вводить против РФ санкции.

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