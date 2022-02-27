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Lufthansa приостановила полеты в Россию

Ян Брацкий
00:34 27.02.2022
Ранее некоторые страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для авиалайнеров из России и запретили продавать самолеты и запасные части к ним.
Lufthansa приостановила полеты в Россию
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Global Look Press
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Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что ее самолеты не будут заходить в воздушное пространство России в ближайшую неделю, сославшись на «возникающую нормативную ситуацию». Аналогичное решение ранее приняла компания KLM. Перевозчик пояснил, что данное решение принято из-за ситуации вокруг Украины и специальной военной операции России по защите Донбасса. 

«Рейсы, которые находятся в воздушном пространстве России, вскоре снова покинут его», - приводит Reuters слова представителя компании, добавив, что она находится в тесном контакте с национальными и международными авиационными властями и будет внимательно следить за ситуацией.

Ранее некоторые страны закрыли свое воздушное пространство для авиалайнеров из России. Речь идет о Болгарии, Польше, Великобритании, Румынии и странах Прибалтики. Кроме того, официальный Брюссель запретил продавать России самолеты и запасные части к ним. Москва в ответ закрыла воздушное пространство для авиакомпаний из Великобритании, Польши, Чехии, Болгарии и Румынии.

Ранним утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ранее главы народных республик обратились к Кремлю с просьбой о признании их независимости и помощи в отражении атак ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, гражданскому населению ничего не угрожает.

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