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Россия передала Франции доказательства военных преступлений Киева в Донбассе

Анна Назайкина
16:22 25.02.2022
Кроме того, материалы также были направлены в крупнейшие средства массовой информации и правозащитные организации.
Россия передала Франции доказательства военных преступлений Киева в Донбассе
© Фото: СК РФ
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Посольство России передало Министерству иностранных дел Франции доказательства преступлений против человечности и военных преступлений Киева в Донбассе. Об этом рассказали журналистам в российском дипломатическом представительстве.

«Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины», - сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Кроме того, было отмечено, что данные материалы также направили в крупнейшие средства массовой информации и правозащитные организации.

С 2014 года украинские силовики ведут военные действия на территории Донецкой и Луганской народных республик. В течение восьми лет происходит уничтожение мирного населения Донбасса, подчеркивали в Следственном комитете России. Было отмечено, что обстрелы ведутся по жилым домам, школам, медицинским учреждениям, домам культуры, общественному транспорту.

В СК добавили, что следователи продолжат регистрировать доказательства вины каждого, кто причастен к страшным преступлениям, совершенным на Донбассе, против мира и безопасности человечества.

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