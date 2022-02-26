Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликовано видео прибытия в Крым сдавшихся украинских военных, которых «похоронили» на Украине

Иван Линдеманн
09:31 26.02.2022
Более 80 военнослужащих ВС Украины рассказали, что сложили оружие в ходе переговоров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военнослужащие спецподразделений и СБУ с острова Змеиный, которых президент Украины Владимир Зеленский представил к наградам посмертно, прибыли в Крым. Об этом заявил заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников.

Сегодня 82 военнослужащих ВС Украины, сдавшихся России, доставили буксиром «Шахтер» на полуостров. Они рассказывают, что сложили оружие в ходе переговоров.

«Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к данному решению украинских пограничников. До этого был проработан безопасный коридор доставки данных военнослужащих в Севастополь. Военнослужащим будет оказана медпомощь. Они обеспечены сухими пайками и бутилированной водой», - заявил Ясников.

Он уточнил, что после прохождения всех процедур украинские военные вернутся к своим семьям.

Ранее украинские СМИ сообщали, что рота военнослужащих на острове Змеиный  якобы приняла бой и погибла. Позднее выяснилось, что военные сдались России.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу призвал с уважением относиться к украинским военнослужащим, которые решат сдаться.

Накануне ФСБ опубликовала видео военных ВСУ, которые сложили оружие и прибили в Крым.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:31 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео прибытия в Крым сдавшихся украинских военных, которых «похоронили» на Украине
09:16 Армия
Видео
Подразделения ВС РФ установили полный контроль над городом Мелитополь
09:13 В стране и мире
Видео
В МО РФ заявили, что при отступлении националистические батальоны Украины взрывают электроподстанции и мосты
08:42 В стране и мире
Сайт телеканала «Звезда» подвергся DDoS-атаке
07:40 В стране и мире
Facebook запретила рекламу и монетизацию российских государственных СМИ
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.