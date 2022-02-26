Опубликовано видео прибытия в Крым сдавшихся украинских военных, которых «похоронили» на Украине

Военнослужащие спецподразделений и СБУ с острова Змеиный, которых президент Украины Владимир Зеленский представил к наградам посмертно, прибыли в Крым. Об этом заявил заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников.

Сегодня 82 военнослужащих ВС Украины, сдавшихся России, доставили буксиром «Шахтер» на полуостров. Они рассказывают, что сложили оружие в ходе переговоров.

«Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к данному решению украинских пограничников. До этого был проработан безопасный коридор доставки данных военнослужащих в Севастополь. Военнослужащим будет оказана медпомощь. Они обеспечены сухими пайками и бутилированной водой», - заявил Ясников.

Он уточнил, что после прохождения всех процедур украинские военные вернутся к своим семьям.

Ранее украинские СМИ сообщали, что рота военнослужащих на острове Змеиный якобы приняла бой и погибла. Позднее выяснилось, что военные сдались России.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу призвал с уважением относиться к украинским военнослужащим, которые решат сдаться.

Накануне ФСБ опубликовала видео военных ВСУ, которые сложили оружие и прибили в Крым.