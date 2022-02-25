«Сейчас фашизм на Украине»: ФСБ показала видео отказа украинских пограничников служить Киеву

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с украинскими пограничниками, которые отказались служить Киеву и прибыли на территорию РФ.

Места службы военные покинули еще накануне, сообщили в ЦОС ФСБ. Сегодня служба показала ролики с ними, а также объяснения, почему они приняли такое решение.

«Мой прадед боролся с фашизмом, а сейчас этот фашизм на Украине. Я этого не приемлю», - рассказал один из сдавшихся военнослужащих.

По официальным данным ФСБ РФ, в пункт пропуска Троебортное в Брянской области прибыли 26 военнослужащих ГПС Украины. В пункт пропуска Джанкой в Крыму - 16 военнослужащих.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства уточнил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины. В этот же день в Кремле заявили, что сроки специальной операции по защите ДНР и ЛНР будут определяться президентом России.